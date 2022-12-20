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Названы игроки недели в НБА

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Лучшими стали центровой Денвера и защитник Кливленда

Названы игроки недели в НБА

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и защитник "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл были признаны игроками недели в НБА.

Никола Йокич на минувшей неделе принял участие в трёх встречах — "Наггетс" одержали в этих матчах две победы. В них форвард команды из Денвера набирал в среднем 36,0 очка, совершал 17,3 подбора и 8,7 передачи.

Донован Митчелл вместе с "Кливленд Кавальерс" выиграл на минувшей неделе три матча из четырёх. В этих встречах защитник набирал в среднем 32,0 очка, совершал 3,3 подбора и реализовал 17 бросков из-за дуги.

"Денвер Наггетс" с 18 победами и 11 поражениями занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.

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В статье: НБА Никола Йокич
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