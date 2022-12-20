Названы игроки недели в НБА

Центровой "Денвер Наггетс" Никола Йокич и защитник "Кливленд Кавальерс" Донован Митчелл были признаны игроками недели в НБА.

Никола Йокич на минувшей неделе принял участие в трёх встречах — "Наггетс" одержали в этих матчах две победы. В них форвард команды из Денвера набирал в среднем 36,0 очка, совершал 17,3 подбора и 8,7 передачи.

Донован Митчелл вместе с "Кливленд Кавальерс" выиграл на минувшей неделе три матча из четырёх. В этих встречах защитник набирал в среднем 32,0 очка, совершал 3,3 подбора и реализовал 17 бросков из-за дуги.

"Денвер Наггетс" с 18 победами и 11 поражениями занимает третью строчку в турнирной таблице Западной конференции.