  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. БИПА после трех овертаймов с минимальным счётом обыграла Киев-Баскет
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

БИПА после трех овертаймов с минимальным счётом обыграла Киев-Баскет

Баскетбол
(1 голосов)

Интрига держалась до последних секунд

БИПА после трех овертаймов с минимальным счётом обыграла Киев-Баскет

Фото: ФБУ

Новина українською

Одесская БИПА одержала победу над Киев-Баскетом в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Игра завершилась со счётом 102:101.

Подопечные Вадима Пудзирея смогла отыграться за поражение в первом круге и продолжили свою победную серию в регулярном чемпионате до 7 матчей.

Лучшим игроком матча стал защитник одесситов Александр Шашков, который, выйдя со скамейки запасных, набрал 29 очков, сделал 5 подборов и 3 передачи, набрав победные два очка в третьем овертайме.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Киев-Баскет - БИПА 3ОТ 101:102 (22:21, 11:20, 22:17, 18:15, 11:11, 8:8, 9:10)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: БИПА-Одесса БК Киев-Баскет
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФБУ

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде