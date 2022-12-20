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БИПА после трех овертаймов с минимальным счётом обыграла Киев-Баскет
Интрига держалась до последних секунд
Фото: ФБУ
Одесская БИПА одержала победу над Киев-Баскетом в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Игра завершилась со счётом 102:101.
Подопечные Вадима Пудзирея смогла отыграться за поражение в первом круге и продолжили свою победную серию в регулярном чемпионате до 7 матчей.
Лучшим игроком матча стал защитник одесситов Александр Шашков, который, выйдя со скамейки запасных, набрал 29 очков, сделал 5 подборов и 3 передачи, набрав победные два очка в третьем овертайме.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Львов, ПС Галичина
Киев-Баскет - БИПА 3ОТ 101:102 (22:21, 11:20, 22:17, 18:15, 11:11, 8:8, 9:10)
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