БИПА после трех овертаймов с минимальным счётом обыграла Киев-Баскет

Одесская БИПА одержала победу над Киев-Баскетом в матче регулярного чемпионата Суперлиги. Игра завершилась со счётом 102:101.

Подопечные Вадима Пудзирея смогла отыграться за поражение в первом круге и продолжили свою победную серию в регулярном чемпионате до 7 матчей.

Лучшим игроком матча стал защитник одесситов Александр Шашков, который, выйдя со скамейки запасных, набрал 29 очков, сделал 5 подборов и 3 передачи, набрав победные два очка в третьем овертайме.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Киев-Баскет - БИПА 3ОТ 101:102 (22:21, 11:20, 22:17, 18:15, 11:11, 8:8, 9:10)