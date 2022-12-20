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Будивельник одержал 13-ю победу в сезоне в матче с Политехникой-Галичиною

Баскетбол
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Команда проводит результативный сезон

Будивельник одержал 13-ю победу в сезоне в матче с Политехникой-Галичиною

nstagram.com/bc_budivelnyk

Новина українською

Киевский Будивельник одержал очередную победу. Команда Дмитрия Забирченко обыграла львовскую Политехнику-Галичину со счетом 84:67. Таким образом, команда одержала 13 победу в сезоне.

Лучшим игроком матча стал форвард киевлян, лучший игрок ноября Владимир Конев, в активе которого 20 очков и 9 подборов (РЭ 26).

Киевляне лидируют в турнирной таблице, а львовяне занимают 5 место в таблице.

Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат

Львов, ПС Галичина

Политехника-Галичина — Будивельник 67:84 (22:23, 19:16, 13:23, 13:23)

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В статье: БК Будивельник (Киев)
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