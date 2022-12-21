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Стефен Карри рассказал, когда вернется на площадку

Баскетбол
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Разыгрывающий внес ясность

Стефен Карри рассказал, когда вернется на площадку

фото - Getty Images

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Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри заявил, что говорить о его возвращении на паркет пока рано. Карри также признался, что такой травмы плеча, как сейчас, у него ещё не было.

"Раньше у меня не было такой травмы плеча, как эта. Сейчас я придерживаюсь, так сказать, выжидательного подхода. Я всё ещё нахожусь в процессе раннего восстановления, так что ещё даже близко не подошёл к тому, чтобы взять в руки баскетбольный мяч. Думаю, это ещё займёт несколько недель", — сказал Карри на NBA on TNT.

Карри травмировался в третьей четверти матча с "Индианой Пэйсерс" (119:125), который состоялся 15 декабря. После этого лидер "Уорриорз" не смог продолжать матч.

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В статье: Стефен Карри
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