Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Стефен Карри рассказал, когда вернется на площадку
Разыгрывающий внес ясность
фото - Getty Images
Разыгрывающий "Голден Стэйт Уорриорз" Стефен Карри заявил, что говорить о его возвращении на паркет пока рано. Карри также признался, что такой травмы плеча, как сейчас, у него ещё не было.
"Раньше у меня не было такой травмы плеча, как эта. Сейчас я придерживаюсь, так сказать, выжидательного подхода. Я всё ещё нахожусь в процессе раннего восстановления, так что ещё даже близко не подошёл к тому, чтобы взять в руки баскетбольный мяч. Думаю, это ещё займёт несколько недель", — сказал Карри на NBA on TNT.
Карри травмировался в третьей четверти матча с "Индианой Пэйсерс" (119:125), который состоялся 15 декабря. После этого лидер "Уорриорз" не смог продолжать матч.
Популярное сейчас
- Путин считает ситуацию на фронте "чрезвычайно сложной" и пытается готовить россиян к затяжной войне
- Ярмоленко - звездам РФ: Е****ы, может как-то прокомментируете это видео
- Зеленский вылетел в США. Байден объявит о передаче Patriot
- Днепр получил техническое поражение в матче с Политехникой-Галичиной
- Красотка дня. Неподражаемая Антонелла Рокуццо - жена Лионеля Месси. ФОТО
- Красотка дня. Сексуальная вторая половинка звезды сборной Аргентины Лаутаро Мартинеса. ФОТО
Новости по теме
- 12:13 Весь спорт НБА. Стефен Карри не помог Голден Стэйт обыграть Индиану, дабл-дабл Йокича вытащил Денвер в матче с Вашингтоном
- 17:19 Весь спорт Стефен Карри назвал свою версию топ-5 в истории НБА
- 15:55 Весь спорт Совет по ценным бумагам Техаса открыл расследование в отношении Стефена Карри и других спортсменов