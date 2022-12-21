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В Лейкерс определились с главной трансферной целью
И это игрок Орландо Мэджик
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лёгкий форвард "Орландо Мэджик" Терренс Росс является трансферной целью "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом пишет Yahoo Sports.
Отмечается, что Росс и ранее рассматривался калифорнийским клубом.
В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Росс принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 1,3 передачи.
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