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В Лейкерс определились с главной трансферной целью

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И это игрок Орландо Мэджик

В Лейкерс определились с главной трансферной целью

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Лёгкий форвард "Орландо Мэджик" Терренс Росс является трансферной целью "Лос-Анджелес Лейкерс". Об этом пишет Yahoo Sports.

Отмечается, что Росс и ранее рассматривался калифорнийским клубом.

В нынешнем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации Росс принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 23,8 очка, совершал 2,1 подбора и отдавал 1,3 передачи.

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В статье: Лос-Анджелес Лейкерс
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