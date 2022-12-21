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Запорожье добыло тяжелую победу над Черкасскими Мавпами
Все решалось в заключительном отрезке матча
Фото: ФБУ
Запорожье одержало победу над Черкасскими Мавпами в матче регулярного чемпионата Суперлиги.
Запорожье завладело инициативой почти сразу и в первую очередь благодаря мощной концовке первой четверти подопечные Викторова выиграли десятиминутку 29:18. Вторая тоже завершилась за Запорожьем.
Впоследствии преимущество Запорожья достигало 15 очков, но дальше Мавпы перехватили инициативу и начали постепенно сокращать свое отставание. В начале последней четверти счет сравнялся 62:62 и дальше на площадке началась борьба нервов, которую выиграли запорожцы.
Лучшим игроком матча стал Рафаил Хрисостомиди, набравший 32 очка в матче, у Романа Морозова 20 очков, а Антон Буц оформил дабл-дабл с 12 очками и 11 подборами.
Суперлига Parimatch. Регулярный чемпионат
Запорожье — Черкасские Мавпы 82:77 (29:18, 17:15, 16:26, 20:18)
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