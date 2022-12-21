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Харден может вернуться в Хьюстон ближайшим летом
Пока только слухи
Фото: MARCA
Инсайдер ESPN Тим Макмэн не исключает, что звёздный защитник "Филадельфии Сиксерс" Джеймс Харден может вернуться в состав "Хьюстон Рокетс".
"Этим летом у "Хьюстона" может быть около $ 60 млн в платёжной ведомости. Это не Оклахома-Сити, Солт-Лейк-Сити или Сан-Антонио. Это Хьюстон, привлекательный рынок для свободных агентов. Вы все знаете, как работает эта лига. Есть много слухов и домыслов о том, что Харден может вернуться в "Хьюстон", если у него ничего не получится в "Филадельфии". Но стоит для начала посмотреть, как будет развиваться его история в "Сиксерс". Команда начинает показывать хороший баскетбол. Да и есть ли смысл в этом переходе с точки зрения "Рокетс", — сказал Макмэн в эфире TNT.
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