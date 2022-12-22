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НБА. 52 очка Сиакама позволили Торонто обыграть Нью-Йорк Никс, Милуоки не смог обыграть Кливленд
Результаты матчей
22 декабря прошёл очередной игровой день регулярного чемпионата НБА, в рамках которого было сыграно 11 матчей.
"Кливленд Кавальерс" — "Милуоки Бакс" — 114:106
"Филадельфия Сиксерс" — "Детройт Пистонс" — 113:93
"Атланта Хоукс" — "Чикаго Буллз" — 108:110
"Нью-Йорк Никс" — "Торонто Рэпторс" — 106:113
"Бруклин Нетс" — "Голден Стэйт Уорриорз" — 143:113
"Бостон Селтикс" — "Индиана Пэйсерс" — 112:117
"Миннесота Тимбервулвз" — "Даллас Маверикс" — 99:104
"Хьюстон Рокетс" — "Орландо Мэджик" — 110:116
"Оклахома-Сити Тандер" — "Портленд Трэйл Блэйзерс" — 101:98
"Сакраменто Кингз" — "Лос-Анджелес Лейкерс" — 134:120
"Лос-Анджелес Клипперс" — "Шарлотт Хорнетс" — 126:105
В Нью-Йорке (США) "Нью-Йорк Никс" принимал "Торонто Рэпторс". Встреча закончилась победой гостей со счётом 113:106.
Самым результативным игроком у "Нью-Йорка" стал девятый номер канадец Ар Джей Барретт, набравший 30 очков, сделавший пять подборов и столько же передач.
У гостей лучшим стал камерунский центровой Паскаль Сиакам. На его счету 52 очка, девять подборов и семь передач.
В паралельном матче "Кливленд Кавальерс" принимал "Милуоки Бакс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106.
Лучщий результат игроком у "Кливленда" стал американский защитник Донован Митчелл, набравший 36 очков, сделавший четыре подбора и шесть передач. Самым результативным у гостей стал греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 45 очков, 14 подборов и четыре передачи.
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