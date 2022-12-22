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ФБУ изменила правила проведения Женской лиги

Баскетбол
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Состоялся очередное заседание исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины

ФБУ изменила правила проведения Женской лиги

Фото: ФБУ

Новина українською

В Киеве состоялось заседание исполнительного комитета Федерации баскетбола Украины, которое стало первым новой каденции членов исполкома после переизбрания Михаила Бродского президентом ФБУ.

Одно из решений касалось изменений в правилах проведения чемпионата Украины среди женских команд.

Ввиду отказа участия в соревнованиях киевского Динамо одна из групп женской лиги имела 5 клубов, а другая 7. Учитывая это было принято решение объединить группы в одну и уменьшить количество кругов из трех, как это было раньше, до двух. Таким образом, каждая команд в сезоне 2022/2023 сыграет по 22 матча.

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В статье: ФБУ
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Источник:
ФБУ

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