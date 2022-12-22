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Главный тренер Далласа оштрафован на 25 тысяч долларов

Баскетбол
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Главный тренер Далласа оштрафован на 25 тысяч долларов

Фото: Sportsnet

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Национальная баскетбольная ассоциация приняла решение оштрафовать главного тренера "Даллас Маверикс" Джейсона Кидда за инцидент в матче регулярного чемпионата с "Миннесотой Тимбервулвз" (106:116).

Под конец третьей четверти лидер "Маверикс" словенский разыгрывающий Лука Дончич получил второй технический за споры с арбитром Ником Бачертом и был удалён с площадки. Кидд остался недоволен судейским решением и высказал претензии.

Специалист был оштрафован на $ 25 тыс. за свои действия, сообщает BasketNews.

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В статье: Лука Дончич Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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