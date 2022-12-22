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Черкасские Мавпы с разгромным счетом уступили Прикарпатью-Говерле
Матч получился односторонним
Фото: ФБУ
Прикарпатье-Говерла одержала победу над Черкасскими Мавпами со счетом 72:55. Ключевой в этом матче стала третья четверть, которую хозяева выиграли со счетом 26:9 и дальше просто удержали победный счет.
Лучшими в составе хозяев стали тандем Ильи Чугунова (19 очков + 10 подборов) и Сергея Старцева (20 очков + 7 передач). Таким образом, Говерла взяла реванш у Мавп за поражение в первом круге и завершила 2022 год с 5 победами в 12 матчах.
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Прикарпатье-Говерла — Черкасские Мавпы 72:55 (16:12, 11:19, 26:9, 19:15)
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