Леброн Джеймс отреагировал на очередное поражение Лейкерс

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с "Сакраменто Кингз" (120:134).

"Некоторые наши парни выбыли. Другие должны были взять ответственность на себя. У нас не получилось", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд.