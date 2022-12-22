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Леброн Джеймс отреагировал на очередное поражение Лейкерс

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист расстроен

Леброн Джеймс отреагировал на очередное поражение Лейкерс

Фото: MARCA

Новина українською

Лидер "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс прокомментировал поражение, которое потерпела его команда в матче регулярного чемпионата НБА с "Сакраменто Кингз" (120:134).

"Некоторые наши парни выбыли. Другие должны были взять ответственность на себя. У нас не получилось", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, Леброн стал самым результативным игроком в составе обеих команд.

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В статье: ЛеБрон Джеймс Лос-Анджелес Лейкерс
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