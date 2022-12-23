Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
ВИДЕО. Юта обыграла Вашингтон, 40 очков Си Джей Макколлума помогли Нью-Орлеану взять верх над Сан-Антонио
Результаты матчей НБА
https://airalamo.com
23 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно всего два матча.
"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 126:117
"Юта Джаз" – "Вашингтон Уизардс" – 120:112
В первом матче самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 40 очков, восемь подборов и девять передач. У гостей отметился поляк Джереми Сохан. На его счету 23 очка, девять подборов и шесть передач.
Популярное сейчас
- Манчестер Сити - Ливерпуль 3:2. Обзор матча и видео голов
- Reuters: Северная Корея продала оружие ЧВК Вагнер для войны в Украине
- Путин - о поставке американских систем ПВО: Мы пощелкаем и Patriot
- Днепр получил техническое поражение в матче с Политехникой-Галичиной
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО