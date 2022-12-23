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ВИДЕО. Юта обыграла Вашингтон, 40 очков Си Джей Макколлума помогли Нью-Орлеану взять верх над Сан-Антонио

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Результаты матчей НБА

ВИДЕО. Юта обыграла Вашингтон, 40 очков Си Джей Макколлума помогли Нью-Орлеану взять верх над Сан-Антонио

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23 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно всего два матча.

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 126:117

"Юта Джаз" – "Вашингтон Уизардс" – 120:112

В первом матче самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 40 очков, восемь подборов и девять передач. У гостей отметился поляк Джереми Сохан. На его счету 23 очка, девять подборов и шесть передач.

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В статье: НБА
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