ВИДЕО. Юта обыграла Вашингтон, 40 очков Си Джей Макколлума помогли Нью-Орлеану взять верх над Сан-Антонио

23 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно всего два матча.

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 126:117

"Юта Джаз" – "Вашингтон Уизардс" – 120:112

В первом матче самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал американский разыгрывающий Си Джей Макколлум, набравший 40 очков, восемь подборов и девять передач. У гостей отметился поляк Джереми Сохан. На его счету 23 очка, девять подборов и шесть передач.