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Кайри Ирвинг ведет переговоры с новым спонсором

Баскетбол
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Теперь не Nike

Кайри Ирвинг ведет переговоры с новым спонсором

Фото: NBC News

Новина українською

Разыгрывающий "Бруклин Нетс" Кайри Ирвинг ведёт переговоры о сотрудничестве с компанией SIA Collective, которая специализируется в том числе на производстве кроссовок. Об этом пишет TMZ со ссылкой на свой источник.

Напомним, ранее Кайри был связан спонсорским контрактом с Nike, однако спустя месяц после того, как он опубликовал в своих социальных сетях ссылку на антисемитский фильм, компания объявила о прекращении сотрудничества с игроком.

В нынешнем сезоне НБА Ирвинг принял участие в 22 матчах, в среднем набирая 26,1 очка, совершая четыре подбора и отдавая 4,5 результативной передачи.

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В статье: Кайри Ирвинг
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