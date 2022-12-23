Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дюрант: Я ушел из Голден Стэйт, потому что просто хотел поиграть в другой команде
Баскетболист поделился воспоминаниями
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант рассказал о своём решении уйти из "Голден Стэйт Уорриорз".
"Я просто хотел поиграть в другой команде. Многие воспринимали моё решение уйти, будто я за чем-то гонюсь. Возможно, так было из-за моих слов о том, что я не хочу быть вторым номером. Я был выбран под вторым номером на драфте в школе.
Стоило объяснить людям, что я только что проиграл финал. Я хотел вернуться туда и выиграть. У меня нет цели стать лучшим в мире. Я не пытаюсь превзойти Леброна Джеймса или Майкла Джордана. Мне на это плевать. Я и так горд тем, что являюсь частью истории лиги и помогаю продвигать игру вперёд", — приводит слова Дюранта Washington Post.
Популярное сейчас
- Жена Ярмоленко: Андрею было 17, когда мы познакомились, но он сказал, что ему 20
- Ориентиры для Мбаппе. Пять голеадоров ЧМ, которых Килиану нужно превзойти
- Уже определился. Источник назвал имена помощников Ротаня в Александрии
- В Лейкерс определились с главной трансферной целью
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО
- Красотка дня. Невероятная девушка сенсационного партнера Месси по линии атаки Аргентины. ФОТО