Дюрант: Я ушел из Голден Стэйт, потому что просто хотел поиграть в другой команде

Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант рассказал о своём решении уйти из "Голден Стэйт Уорриорз".

"Я просто хотел поиграть в другой команде. Многие воспринимали моё решение уйти, будто я за чем-то гонюсь. Возможно, так было из-за моих слов о том, что я не хочу быть вторым номером. Я был выбран под вторым номером на драфте в школе.

Стоило объяснить людям, что я только что проиграл финал. Я хотел вернуться туда и выиграть. У меня нет цели стать лучшим в мире. Я не пытаюсь превзойти Леброна Джеймса или Майкла Джордана. Мне на это плевать. Я и так горд тем, что являюсь частью истории лиги и помогаю продвигать игру вперёд", — приводит слова Дюранта Washington Post.