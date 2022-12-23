  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Дюрант: Я ушел из Голден Стэйт, потому что просто хотел поиграть в другой команде
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Дюрант: Я ушел из Голден Стэйт, потому что просто хотел поиграть в другой команде

Баскетбол
(1 голосов)

Баскетболист поделился воспоминаниями

Дюрант: Я ушел из Голден Стэйт, потому что просто хотел поиграть в другой команде

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Звёздный форвард "Бруклин Нетс" Кевин Дюрант рассказал о своём решении уйти из "Голден Стэйт Уорриорз".

"Я просто хотел поиграть в другой команде. Многие воспринимали моё решение уйти, будто я за чем-то гонюсь. Возможно, так было из-за моих слов о том, что я не хочу быть вторым номером. Я был выбран под вторым номером на драфте в школе.

Стоило объяснить людям, что я только что проиграл финал. Я хотел вернуться туда и выиграть. У меня нет цели стать лучшим в мире. Я не пытаюсь превзойти Леброна Джеймса или Майкла Джордана. Мне на это плевать. Я и так горд тем, что являюсь частью истории лиги и помогаю продвигать игру вперёд", — приводит слова Дюранта Washington Post.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Кевин Дюрант
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде