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Индиана начала переговоры с Майлзом Тернером о продлении контракта
Центровой проводит лучший сезон за семь лет в Пэйсерс
Фото: New York Post
"Индиана Пэйсерс" начали переговоры со стартовым центровым Майлзом Тернером о продлении контракта. Как сообщает издание The Athletic, клуб из Индианаполиса чрезвычайно заинтересован в новом договоре с игроком.
По информации медиа, на данный момент "Пэйсерс" готовы к переговорам, поскольку имеют около 25 млн долларов под потолком зарплат. "Индиана" намерена добавить Тернеру до 19.1 млн к его текущей зарплате в нынешнем сезоне. В итоге Майлз может получить около 37.1 млн за сезон 2022/23.
В следующих сезонах его контракт будет немного меньше. Сейчас "Индиана" идет на восьмом месте в Восточной конференции НБА с 16 победами и 16 поражениями. Тернер же провел 27 матчей в текущем сезоне, набирая по 16.2 очка, 7.9 подбора и 1.5 ассиста в среднем за игру.
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