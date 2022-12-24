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Индиана начала переговоры с Майлзом Тернером о продлении контракта

Баскетбол
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Центровой проводит лучший сезон за семь лет в Пэйсерс

Индиана начала переговоры с Майлзом Тернером о продлении контракта

Фото: New York Post

UA-Футбол
Новина українською

"Индиана Пэйсерс" начали переговоры со стартовым центровым Майлзом Тернером о продлении контракта. Как сообщает издание The Athletic, клуб из Индианаполиса чрезвычайно заинтересован в новом договоре с игроком.

По информации медиа, на данный момент "Пэйсерс" готовы к переговорам, поскольку имеют около 25 млн долларов под потолком зарплат. "Индиана" намерена добавить Тернеру до 19.1 млн к его текущей зарплате в нынешнем сезоне. В итоге Майлз может получить около 37.1 млн за сезон 2022/23.

В следующих сезонах его контракт будет немного меньше. Сейчас "Индиана" идет на восьмом месте в Восточной конференции НБА с 16 победами и 16 поражениями. Тернер же провел 27 матчей в текущем сезоне, набирая по 16.2 очка, 7.9 подбора и 1.5 ассиста в среднем за игру.

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В статье: НБА Индиана Пэйсерс
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