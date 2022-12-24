Нетс повторили рекорд клуба по победам подряд, с момента переезда в Бруклин

"Бруклин Нетс" вчера обыграли "Милуоки Бакс" со счетом 118:100. Эта победа стала восьмой подряд для клуба из штата Нью-Йорк. "Нетс" таким образом повторили рекорд франшизы, с момента переезда в Бруклин из Нью-Джерси десять лет назад.

Теперь "Нетс" идут на четвертом месте в Восточной конференции НБА с 21 победой и 12 поражениями. Выше "Бруклина" в таблице лишь "Бостон" (23-10), "Милуоки" (22-10) и "Кливленд" (22-12).

По ходу текущего сезона "Нетс" пришлось сменить главного тренера: в ноябре руководство клуба уволило Стива Нэша и назначило Жака Вона. Также звездному разыгрывающему "Бруклина" Кайри Ирвингу пришлось пропустить восемь матчей из-за отстранения. НБА запретила гарду играть из-за его антисемитских высказываний.