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Nike представили первую именную модель кроссовок Джа Моранта

Баскетбол
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Nike Ja 1 выйдет в трех расцветках

Nike представили первую именную модель кроссовок Джа Моранта

Фото: Hypebeast

UA-Футбол
Новина українською

Американская компания Nike сегодня представила первую именную модель баскетбольных кроссовок Джа Моранта, защитника «Мемфис Гриззлис». Nike Ja 1 выйдет сразу в трех вариантах расцветки.

Компания предоставила выбор между Game Royal/Black, Phantom/Action Green и Cobalt Bliss/Citron Tint. Морант стал 23-м игроком НБА в истории, получившим именные кроссовки от Nike.

Компания заявила, что Джа – "первый представитель Nike из поколения Z". Свой первый матч в новых кроссовках Морант сыграет сегодня вечером – против "Голден Стэйт Ворриорс".

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В статье: Nike НБА Мемфис Гриззлиз Джа Морант
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