Nike представили первую именную модель кроссовок Джа Моранта

Американская компания Nike сегодня представила первую именную модель баскетбольных кроссовок Джа Моранта, защитника «Мемфис Гриззлис». Nike Ja 1 выйдет сразу в трех вариантах расцветки.

