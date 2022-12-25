Nike представили первую именную модель кроссовок Джа Моранта

Американская компания Nike сегодня представила первую именную модель баскетбольных кроссовок Джа Моранта, защитника «Мемфис Гриззлис». Nike Ja 1 выйдет сразу в трех вариантах расцветки.

FIRST LOOK: The Nike Ja 1 — @JaMorant’s first signature shoe ???????? pic.twitter.com/u3nXQ4Qlyy — Nick DePaula (@NickDePaula) December 25, 2022

Компания предоставила выбор между Game Royal/Black, Phantom/Action Green и Cobalt Bliss/Citron Tint. Морант стал 23-м игроком НБА в истории, получившим именные кроссовки от Nike.

Компания заявила, что Джа – "первый представитель Nike из поколения Z". Свой первый матч в новых кроссовках Морант сыграет сегодня вечером – против "Голден Стэйт Ворриорс".