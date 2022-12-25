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Nike представили первую именную модель кроссовок Джа Моранта
Nike Ja 1 выйдет в трех расцветках
Фото: Hypebeast
Американская компания Nike сегодня представила первую именную модель баскетбольных кроссовок Джа Моранта, защитника «Мемфис Гриззлис». Nike Ja 1 выйдет сразу в трех вариантах расцветки.
FIRST LOOK: The Nike Ja 1 — @JaMorant’s first signature shoe ???????? pic.twitter.com/u3nXQ4Qlyy— Nick DePaula (@NickDePaula) December 25, 2022
Компания предоставила выбор между Game Royal/Black, Phantom/Action Green и Cobalt Bliss/Citron Tint. Морант стал 23-м игроком НБА в истории, получившим именные кроссовки от Nike.
Компания заявила, что Джа – "первый представитель Nike из поколения Z". Свой первый матч в новых кроссовках Морант сыграет сегодня вечером – против "Голден Стэйт Ворриорс".
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