Испанский Тенерифе примет Интерконтинентальный кубок ФИБА в 2023 году

Испанский город Тенерифе примет Интерконтинентальный кубок ФИБА в 2023 году. В соревновании примут участие четыре команды – по одной из Европы, Африки, Северной и Южной Америк.

Европу представит местный клуб "Леново Тенерифе", Африку – тунисский "Монастир", Северную Америку – американский "Рио-Гранде Валлей Вайперс" (из G-лиги НБА), Южную – бразильский "Сан-Паулу".

Единственная из команд-участниц соревнования, уже побеждавшая на турнире – "Тенерифе". Команда брала титулы в 2017 и 2020 годах. Больше всего побед же у мадридского "Реала" – пять.