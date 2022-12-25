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Испанский Тенерифе примет Интерконтинентальный кубок ФИБА в 2023 году
Помимо местной команды, также сыграют клубы из Северной и Южной Америк и Африки
Фото: JGBasket
Испанский город Тенерифе примет Интерконтинентальный кубок ФИБА в 2023 году. В соревновании примут участие четыре команды – по одной из Европы, Африки, Северной и Южной Америк.
Европу представит местный клуб "Леново Тенерифе", Африку – тунисский "Монастир", Северную Америку – американский "Рио-Гранде Валлей Вайперс" (из G-лиги НБА), Южную – бразильский "Сан-Паулу".
Единственная из команд-участниц соревнования, уже побеждавшая на турнире – "Тенерифе". Команда брала титулы в 2017 и 2020 годах. Больше всего побед же у мадридского "Реала" – пять.
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