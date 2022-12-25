Даллас Маверикс презентовали статую легенде клуба Дирку Новицки

"Даллас Маверикс" вчера презентовали статую немецкого центрового Дирка Новицки у своей арены American Airlines Center. Игрок запечатлен исполняющим свой фирменный бросок.

The Dirk Nowitzki statue is unveiled. pic.twitter.com/xPPlg0oxgg — Grant Afseth (@GrantAfseth) December 25, 2022

Также на статуе Новицки написано "Верность не угасает никогда". Новицки провел всю свою профессиональную карьеру в составе "Маверикс", отыграв 21 сезон в штате Техас. Это рекорд НБА.

Новицки был лидером команды, выигравшей чемпионство НБА в 2011 году. Дирк тогда был признан MVP финала НБА. Также он признавался Самым ценным игроком всей лиги в 2007 году. Новицки 14 раз попал на Матч всех звезд НБА.