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Даллас Маверикс презентовали статую легенде клуба Дирку Новицки

Баскетбол
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Памятник стоит у арены команды

Даллас Маверикс презентовали статую легенде клуба Дирку Новицки

Фото: CBS Sports

UA-Футбол
Новина українською

"Даллас Маверикс" вчера презентовали статую немецкого центрового Дирка Новицки у своей арены American Airlines Center. Игрок запечатлен исполняющим свой фирменный бросок.

Также на статуе Новицки написано "Верность не угасает никогда". Новицки провел всю свою профессиональную карьеру в составе "Маверикс", отыграв 21 сезон в штате Техас. Это рекорд НБА.

Новицки был лидером команды, выигравшей чемпионство НБА в 2011 году. Дирк тогда был признан MVP финала НБА. Также он признавался Самым ценным игроком всей лиги в 2007 году. Новицки 14 раз попал на Матч всех звезд НБА.

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В статье: Дирк Новицки НБА Даллас Маверикс
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