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НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Даллас, Денвер в овертайме дожал Финикс
Результаты матчей НБА
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
26 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно три матча.
"Бостон Селтикс" — "Милуоки Бакс" — 139:118
"Голден Стэйт Уорриорз" — "Мемфис Гриззлиз" — 123:109
"Денвер Наггетс" — "Финикс Санз" — 128:125 ОТ
В одном из матчей "Даллас Маверикс" встречался с "Лос-Анджелес Лейкерс". Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115.
Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий команды Лука Дончич, который набрал 32 очка, а также совершил девять подборов и девять результативных передач.
В составе "Лос-Анджелес Лейкерс" отличился форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков, сделавший шесть подборов и пять результативных передач.
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