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НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Даллас, Денвер в овертайме дожал Финикс

Баскетбол
(2 голосов)

Результаты матчей НБА

НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Даллас, Денвер в овертайме дожал Финикс

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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26 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно три матча.

"Бостон Селтикс" — "Милуоки Бакс" — 139:118

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Мемфис Гриззлиз" — 123:109

"Денвер Наггетс" — "Финикс Санз" — 128:125 ОТ

В одном из матчей "Даллас Маверикс" встречался с "Лос-Анджелес Лейкерс". Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий команды Лука Дончич, который набрал 32 очка, а также совершил девять подборов и девять результативных передач.

В составе "Лос-Анджелес Лейкерс" отличился форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков, сделавший шесть подборов и пять результативных передач.

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В статье: Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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