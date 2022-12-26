НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс обыграть Даллас, Денвер в овертайме дожал Финикс

26 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно три матча.

"Бостон Селтикс" — "Милуоки Бакс" — 139:118

"Голден Стэйт Уорриорз" — "Мемфис Гриззлиз" — 123:109

"Денвер Наггетс" — "Финикс Санз" — 128:125 ОТ

В одном из матчей "Даллас Маверикс" встречался с "Лос-Анджелес Лейкерс". Игра завершилась победой хозяев паркета со счётом 124:115.

Самым результативным игроком в составе победителей стал словенский разыгрывающий команды Лука Дончич, который набрал 32 очка, а также совершил девять подборов и девять результативных передач.

В составе "Лос-Анджелес Лейкерс" отличился форвард Леброн Джеймс, набравший 38 очков, сделавший шесть подборов и пять результативных передач.