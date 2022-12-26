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Леброн Джеймс прокомментировал открытие статуи Дирку Новицки

Баскетбол
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Игрок Лейкерс считает его одним из лучших

Леброн Джеймс прокомментировал открытие статуи Дирку Новицки

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оценил игру легендарного игрока "Даллас Маверикс" Дирка Новицки.

"Он величайший иностранный игрок НБА всех времён. Я бы поставил его в один ряд с Ману Джинобили. Тот парень был хладнокровным. Новицки тоже такой. Он совершил революцию. Дирк был жёстким, это точно", – приводит слова Джеймса Lakers Daily.

"Даллас Маверикс" перед рождественским матчем регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Лейкерс" провёл церемонию открытия статуи знаменитого немецкого баскетболиста Дирка Новицки.

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В статье: ЛеБрон Джеймс
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