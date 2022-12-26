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Кевин Дюрант опередил Джордана в списке лучших по точности со средней дистанции

Баскетбол
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Неожиданно

Кевин Дюрант опередил Джордана в списке лучших по точности со средней дистанции

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Двукратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и лидер "Бруклин Нетс", американский форвард Кевин Дюрант показывает рекордную эффективность по ходу нынешнего сезона.

Дюрант реализует 58,5% бросков со средней дистанции, что является лучшим показателем за последние 26 лет. 34-летний американец имеет шанс превзойти собственное достижение годичной давности. Ниже приведён список топ-4 игроков:

1. Кевин Дюрант (сезон-2021/2022) – 54,3%
2. Майкл Джордан (сезон-1996/1997) – 50%
3. Дирк Новицки (сезон-2010/2011) – 50%
4. Аллан Хьюстон (сезон-1999/2000) – 49,8%

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В статье: Кевин Дюрант
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