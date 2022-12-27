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ВИДЕО. 46 очков Гарлэнда помогли Кливленду переиграть Бруклин, Нью-Орлеан уверенно прошел Индиану
Результаты матчей НБА
27 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно семь матчей.
"Детройт Пистонс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 131:142 ОТ
"Кливленд Кавальерс" – "Бруклин Нетс" – 117:125
"Майами Хит" – "Миннесота Тимбервулвз" – 113:110
"Чикаго Буллз" – "Хьюстон Рокетс" – 118:133
"Сан-Антонио Спёрс" – "Юта Джаз" – 126:122
Нью-Орлеан Пеликанс" – "Индиана Пэйсерс" – 113:93
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Шарлотт Хорнетс" – 124:113
В одном из них "Детройт Пистонс" принимал Лос-Анджелес Клипперс". Самым результативным игроком у хозяев стал американский разыгрывающий Дариус Гарлэнд, набравший 46 очков, три подбора и восемь передач. У гостей лучшим по итогам встречи стал американец Кевин Дюрант. На его счету 32 очка, девять подборов и пять передач.
В паралельном матче "Нью-Орлеан Пеликанс" принимал "Индиану Пэйсерс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 113:93. Самым результативным игроком у "Нью-Орлеана" стал центровой из Литвы Йонас Валанчюнас, заработавший дабл-дабл: 20 очков, 12 подборов и пять передач. У гостей отметился нулевой номер канадский защитник Беннедикт Матурин. На его счету 15 очков, один подбор и две передачи.
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