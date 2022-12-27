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Политехника-Галичина оштрафована за нарушение правил проведения чемпионата Украины
Команде придется заплатить штраф за экономию
Фото: ФБУ
Один из туров Суперлиги во Львове (18-20 декабря 2022) прошел с нарушениями требований проведения чемпионата Украины. Одна из раздевалок в спортивной арене не отвечала требованиям Правил, а температура в игровом зале была ниже установленного минимума (+16,0). Кое-где в период проведения баблу температура в зале достигала 12 градусов. Согласно п. 37.1 статьи 37 Правил "Температура воздуха в игровом зале должна быть не ниже +16,0 градусов и не выше +25,0 градусов.
Санкция за подобное нарушение предусматривает обязательство уплатить штраф в размере 26 000 (двадцать шесть тысяч) гривен за каждый матч.
Таким образом, БК Политехника Галичина оштрафован на 39 000 гривен за нарушение во время прошедшего во Львове баблу.
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