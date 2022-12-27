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Названы игроки недели в НБА
Лучшими стали игрок Далласа и Торонто
Фото: Fox News
Защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич и форвард "Торонто Рэпторс" Паскаль Сиакам были признаны игроками недели в НБА.
Лука Дончич на минувшей неделе принял участие в четырёх встречах — "Маверикс" одержали в этих матчах три победы. В них защитник команды из Далласа набирал в среднем 31,5 очка, совершал 8,0 подбора и 9,0 передачи.
Паскаль Сиакам вместе с "Торонто Рэпторс" выиграл на минувшей неделе два матча из трёх. В этих встречах форвард набирал в среднем 38,7 очка, совершал 10,3 подбора и отдавал 7,3 передачи.
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