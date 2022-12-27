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Защитник Майами Хит первым в истории НБА набрал 800 очков

Баскетбол
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Неожиданно

Защитник Майами Хит первым в истории НБА набрал 800 очков

Новина українською

Защитник "Майами Хит" Данкан Робинсон стал обладателем уникального достижения в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), связанного с попаданиями из-за дуги, сообщает пресс-служба клуба.

В матче регулярного чемпионата с "Миннесотой Тимбервулвз" (113:110) Робинсон реализовал свой 800-й трёхочковый бросок за карьеру. Для этого ему потребовалось 263 игры. Никто прежде в лиге не достигал этой отметки быстрее 28-летнего баскетболиста.

В этом сезоне Робинсон принял участие в 24 матчах, набирая в среднем за игру семь очков, совершая 2,1 подбора и отдавая 1,3 результативной передачи.

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В статье: Майами Хит
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