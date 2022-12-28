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НБА. Даллас в овертайме дожал Нью-Йорк, Голден Стэйт переиграл Шарлотт

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. Даллас в овертайме дожал Нью-Йорк, Голден Стэйт переиграл Шарлотт

Фото: Sportsnet

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28 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 10 матчей.

"Орландо Мэджик" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 110:129.
"Вашингтон Уизардс" – "Филадельфия Сиксерс" – 116:111.
"Бостон Селтикс" – "Хьюстон Рокетс" – 126:102.
"Индиана Пэйсерс" – "Атланта Хоукс" – 129:114.
"Торонто Рэпторс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 113:124.
"Мемфис Гриззлиз" – "Финикс Санз" – 108:125.
"Оклахома-Сити Тандер" – "Сан-Антонио Спёрс" – 130:114.
"Даллас Маверикс" – "Нью-Йорк Никс" – 126:121 ОТ.
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Шарлотт Хорнетс" – 110:105.
"Сакраменто Кингз" – "Денвер Наггетс" – 106:113.

Словенский баскетболист Лука Дончич стал автором рекордного трипл-дабла в истории НБА. Атакующий защитник "Даллас Маверикс" набрал 60 очков, совершил 21 подбор и отдал 10 передач в игре с "Нью-Йорк Никс".

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В статье: Лука Дончич
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