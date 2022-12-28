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Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз
Спортсмен был слишком азартным
Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, как он проиграл большую суму денег в азартные игры.
"В какой-то момент, без сомнения, это вышло из-под контроля. Я завязал почти на два года. Мне сказали, что азартные игры — это не моя проблема, я просто идиот. Я, наверное, выигрывал миллион пять или шесть раз, но проигрывал миллион где-то 10-20 раз, я не могу назвать точное число, потому что это было в 80-х годах", — приводит слова Баркли Fadeaway World.
Ранее Баркли высказал мнение, что клубу "Финикс Санз" нужно изменять подход к матчам, чтобы претендовать на чемпионство в НБА.
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