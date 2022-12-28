  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз

Баскетбол
(1 голосов)

Спортсмен был слишком азартным

Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз

Новина українською

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, а ныне эксперт Чарльз Баркли рассказал, как он проиграл большую суму денег в азартные игры.

"В какой-то момент, без сомнения, это вышло из-под контроля. Я завязал почти на два года. Мне сказали, что азартные игры — это не моя проблема, я просто идиот. Я, наверное, выигрывал миллион пять или шесть раз, но проигрывал миллион где-то 10-20 раз, я не могу назвать точное число, потому что это было в 80-х годах", — приводит слова Баркли Fadeaway World.

Ранее Баркли высказал мнение, что клубу "Финикс Санз" нужно изменять подход к матчам, чтобы претендовать на чемпионство в НБА.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Чарльз Баркли
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде