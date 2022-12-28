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Названа дата возобновления Суперлиги

Баскетбол
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Почти через две недели украинские клубы продолжат борьбу

Названа дата возобновления Суперлиги

фото - Getty Images

Новина українською

Украинский баскетбол пошел на зимнюю паузу, но уже 10 января начнется очередной бабл в Суперлиге Parimatch.

Восстановление чемпионата состоится в Черкассах, где у бабли сыграют сразу шесть команд.

Вторник, 10 января

12:00 Запорожье – Киев-Баскет

15:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Старый Луцк-Университет

18:00 Политехника-Галичина – Черкасские Мавпы

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В статье: ФБУ
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Источник:
ФБУ

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