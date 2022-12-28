Баскетбол
Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Названа дата возобновления Суперлиги
Почти через две недели украинские клубы продолжат борьбу
фото - Getty Images
Украинский баскетбол пошел на зимнюю паузу, но уже 10 января начнется очередной бабл в Суперлиге Parimatch.
Восстановление чемпионата состоится в Черкассах, где у бабли сыграют сразу шесть команд.
Вторник, 10 января
12:00 Запорожье – Киев-Баскет
15:00 Прикарпатье-Говерла-КФВ – Старый Луцк-Университет
18:00 Политехника-Галичина – Черкасские Мавпы
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Источник:ФБУ
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