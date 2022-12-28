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Названа символическая сборная первого этапа Кубка Украины 3х3

Баскетбол
(1 голосов)

Лучшие были выбраны у мужчин и женщин

Названа символическая сборная первого этапа Кубка Украины 3х3

Фото: ФБУ

Новина українською

В Ивано-Франковске стартовал Кубок Украины 3х3. Соревнования ФБУ в этом сезоне посвящены памяти погибших Защитников Украины.

КФВ и Франковск – победители первого этапа Кубка Украины 3х3

По итогам соревнований определены символические сборные этапа Кубка Украины 3х3.

У девушек в символическую тройку вошли Елизавета Радловская (Франковск U17/18), Ирина Бугаева (Франкиск U19/18) и Оксана Молова (Франковск).

У мужчин в символическую сборную включены Никита Руслов (Черкасские Мавпы), Артем Водолажский (КФВ) и Сергей Аврахов (Говерла).

Названа символическая сборная первого этапа Кубка Украины 3х3 - изображение 1

Названа символическая сборная первого этапа Кубка Украины 3х3 - изображение 2

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Источник:
ФБУ

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