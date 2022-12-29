НБА. 27 очков Леброна не помогли Лейкерс обыграть Майами, Чикаго в овертайме дожал Милуоки

29 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно восемь матчей.

"Детройт Пистонс" – "Орландо Мэджик" – 121:101.

"Вашингтон Уизардс" – "Финикс Санз" – 127:102.

"Атланта Хоукс" – "Бруклин Нетс" – 107:108.

"Майами Хит" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 112:98.

"Чикаго Буллз" – "Милуоки Бакс" – 119:113 ОТ.

"Нью-Орлеан Пеликанс" – "Миннесота Тимбервулвз" –119:118.

"Голден Стэйт Уорриорз" – "Юта Джаз" – 112:107.

"Сакраменто Кингз" – "Денвер Наггетс" – 127:126.

В самом результативном матче дня самым полезным игроком у "Денвер Наггетс" стал сербский центровой Никола Йокич, который набрал 40 очков, сделал семь подборов и шесть передач.

В одном из них "Чикаго Буллз" принимал "Милуоки Бакс". Встреча закончилась победой хозяев со счётом 119:113.

Самым результативным игроком у "Чикаго" стал американец Демар Дерозан, оформивший дабл-дабл: 42 очка, десять подборов и пять передач, а у гостей отметился греческий форвард Яннис Адетокунбо. На его счету дабл-дабл: 45 очков, 22 подбора и семь передач.

В паралельном матче "Майами Хит" обыграл "Лос-Анджелес Лейкерс", несмотря на 27 очков Леброна Джеймса. Американец совершил ещё девять подборов и шесть передач.