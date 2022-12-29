Леброн Джеймс: Я не хочу заканчивать карьеру, играя на таком уровне

Звёздный форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс признался, что сейчас не думает над завершением карьеры, а продолжает думать о завоевании новых титулов.

"Я не хочу заканчивать карьеру, играя на таком уровне с командной точки зрения. Я всё еще хочу бороться за чемпионство, потому что знаю, что всё ещё могу дать любому клубу с правильным подбором игроков", — сказал Джеймс на пресс-конференции.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата НБА "Лос-Анджелес" на выезде проиграл "Майами Хит" (98:112).