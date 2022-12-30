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НБА. 35 очков Дончича помогли Далласу обыграть Хьюстон, Сан-Антонио оказался сильнее Нью-Йорка

Баскетбол
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Результаты матчей НБА

НБА. 35 очков Дончича помогли Далласу обыграть Хьюстон, Сан-Антонио оказался сильнее Нью-Йорка

фото - therookiewire.usatoday.com

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30 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

"Шарлотт Хорнетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 121:113
"Индиана Пэйсерс" – "Кливленд Кавальерс" – 135:126
"Бостон Селтикс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 116:110
"Торонто Рэпторс" – "Мемфис Гриззлиз" – 106:119
"Сан-Антонио Спёрс" – "Нью-Йорк Никс" – 122:115
"Даллас Маверикс" – "Хьюстон Рокетс" – 129:114

В последнем матче самым результативным игроком у "Далласа" стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 13 передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи.

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В статье: НБА
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