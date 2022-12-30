НБА. 35 очков Дончича помогли Далласу обыграть Хьюстон, Сан-Антонио оказался сильнее Нью-Йорка

30 декабря состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно шесть матчей.

"Шарлотт Хорнетс" – "Оклахома-Сити Тандер" – 121:113

"Индиана Пэйсерс" – "Кливленд Кавальерс" – 135:126

"Бостон Селтикс" – "Лос-Анджелес Клипперс" – 116:110

"Торонто Рэпторс" – "Мемфис Гриззлиз" – 106:119

"Сан-Антонио Спёрс" – "Нью-Йорк Никс" – 122:115

"Даллас Маверикс" – "Хьюстон Рокетс" – 129:114

В последнем матче самым результативным игроком у "Далласа" стал словенский разыгрывающий Лука Дончич, оформивший трипл-дабл: 35 очков, 12 подборов и 13 передач. Самым результативным у гостей стал американский защитник Джейлен Грин. На его счету 23 очка, четыре подбора и четыре передачи.