Лука Дончич установил историческое достижение в НБА

Звёздный разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич покорил очередное достижение в НБА. В последних двух матчах он набрал 95 очков, сделал 33 подбора и отдал 23 результативные передачи.

Ранее добиться таких статистических показателей в двух встречах подряд не получалось ни у одного игрока НБА. Об этом информирует NBA on ESPN.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас" играл с клубом "Хьюстон Рокетс". Встреча закончилась со счётом 129:114 в пользу "Маверикс".