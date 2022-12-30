Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Лука Дончич установил историческое достижение в НБА
Баскетболист за два матча набрал 95 очков
Фото: Blaze Trends
Звёздный разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич покорил очередное достижение в НБА. В последних двух матчах он набрал 95 очков, сделал 33 подбора и отдал 23 результативные передачи.
Ранее добиться таких статистических показателей в двух встречах подряд не получалось ни у одного игрока НБА. Об этом информирует NBA on ESPN.
Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас" играл с клубом "Хьюстон Рокетс". Встреча закончилась со счётом 129:114 в пользу "Маверикс".
Популярное сейчас
- "Король футбола покинул нас". Мбаппе попрощался с Пеле, выложив совместное фото
- Жеваго покидает совет директоров компании-спонсора Ворсклы Ferrexpo
- Нападающий Колоса перейдет в клуб из Боснии и Герцеговины - СМИ
- Лука Дончич побил сразу пять рекордов
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Покорила Катар. Все образы и перформансы самой эпатажной красотки чемпионата мира. ФОТО