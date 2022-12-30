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Лука Дончич установил историческое достижение в НБА

Баскетбол
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Баскетболист за два матча набрал 95 очков

Лука Дончич установил историческое достижение в НБА

Фото: Blaze Trends

Новина українською

Звёздный разыгрывающий "Даллас Маверикс" Лука Дончич покорил очередное достижение в НБА. В последних двух матчах он набрал 95 очков, сделал 33 подбора и отдал 23 результативные передачи.

Ранее добиться таких статистических показателей в двух встречах подряд не получалось ни у одного игрока НБА. Об этом информирует NBA on ESPN.

Напомним, в последнем матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации "Даллас" играл с клубом "Хьюстон Рокетс". Встреча закончилась со счётом 129:114 в пользу "Маверикс".

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В статье: Лука Дончич Даллас Мэверикс Даллас Маверикс
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