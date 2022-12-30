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ВИДЕО. Защитник Индианы Пэйсерс забросил самый быстрый трехочковый бросок в истории НБА

Баскетбол
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Невероятно

ВИДЕО. Защитник Индианы Пэйсерс забросил самый быстрый трехочковый бросок в истории НБА

Новина українською

Защитник "Индианы Пэйсерс" Бадди Хилд установил рекорд НБА, сумев забросить самый быстрый трёхочковый бросок в истории лиги с момента появления подобной статистики (1996 год). Об этом информирует ESPN US.

Историческое достижение Хилду покорилось в матче регулярного чемпионата с клубом "Кливленд Кавальерс" (135:126). Хилд реализовал дальний бросок всего через три секунды после начала встречи.

В нынешнем сезоне НБА Хилд принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 17,8 очка. Кроме того, в среднем он совершает 4,7 подбора и отдаёт 2,6 передачи.

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В статье: НБА
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