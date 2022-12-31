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НБА. Вашингтон побеждает Орландо, Детройт уступает Чикаго

Баскетбол
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Результаты тура НБА

НБА. Вашингтон побеждает Орландо, Детройт уступает Чикаго

UA-Футбол
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В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Орландо" – "Вашингтон"

100:119 (20:27, 27:29, 26:42, 27:21)

"Атланта" - "Лейкерс"

121:130 (33:23, 34:39, 28:36, 26:32)

"Торонто" – "Финикс"

113:104 (33:24, 20:27, 33:28, 27:25)

"Милуоки"– "Миннесота"

123:114 (33:34, 17:27, 39:22, 34:31)

"Чикаго" – "Детройт"

132:118 (33:25, 27:33, 35:34, 37:26)

"Новый Орлеан" - "Филадельфия"

127:116 (31:27, 36:33, 32:31, 28:25)

"Денвер" – "Майами"

124:119 (23:19, 37:38, 25:33, 39:29)

"Голден Стейт" - "Портленд"

118:112 (41:25, 19:31, 28:40, 30:16)

"Сакраменто" – "Юта"

126:125 (30:27, 30:30, 31:30, 35:38)

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В статье: НБА
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