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НБА. Вашингтон побеждает Орландо, Детройт уступает Чикаго
Результаты тура НБА
В ночь с 30 на 31 декабря прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Орландо" – "Вашингтон"
100:119 (20:27, 27:29, 26:42, 27:21)
"Атланта" - "Лейкерс"
121:130 (33:23, 34:39, 28:36, 26:32)
"Торонто" – "Финикс"
113:104 (33:24, 20:27, 33:28, 27:25)
"Милуоки"– "Миннесота"
123:114 (33:34, 17:27, 39:22, 34:31)
"Чикаго" – "Детройт"
132:118 (33:25, 27:33, 35:34, 37:26)
"Новый Орлеан" - "Филадельфия"
127:116 (31:27, 36:33, 32:31, 28:25)
"Денвер" – "Майами"
124:119 (23:19, 37:38, 25:33, 39:29)
"Голден Стейт" - "Портленд"
118:112 (41:25, 19:31, 28:40, 30:16)
"Сакраменто" – "Юта"
126:125 (30:27, 30:30, 31:30, 35:38)
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