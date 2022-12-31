  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. Айнарс Багатскис: Я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Айнарс Багатскис: Я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Комментарий тренера сборной

Айнарс Багатскис: Я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поздравил наших соотечественников с наступающим новым годом. Его слова цитирует сайт ФБУ:

- Это очень трудный год для украинцев. В связи с войной в нашей стране, насколько особенным этот год стал для вас?

- Знаете, моментами я чувствую себя украинцем. Когда я работал в Украине, я чувствовал себя своим.

Мы все вместе проходим через это и я надеюсь, что этот ужас закончится как можно скорее. Никогда уже не будет, как раньше, но после победы Украины, надеюсь, станет еще лучше.

Конечно, я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем.

Я желаю Украине и украинцам, чтобы наступил мир. Быстрого восстановление страны и всем желаю здоровья — это то, что не купишь за деньги. Берегите себя – сказал тренер сборной.

Напомним, что ранее Усик посетил Киево-Печерскую лавру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Айнарс Багатскис
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде