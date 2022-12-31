Айнарс Багатскис: Я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем

Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поздравил наших соотечественников с наступающим новым годом. Его слова цитирует сайт ФБУ:

- Это очень трудный год для украинцев. В связи с войной в нашей стране, насколько особенным этот год стал для вас?

- Знаете, моментами я чувствую себя украинцем. Когда я работал в Украине, я чувствовал себя своим.

Мы все вместе проходим через это и я надеюсь, что этот ужас закончится как можно скорее. Никогда уже не будет, как раньше, но после победы Украины, надеюсь, станет еще лучше.

Конечно, я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем.

Я желаю Украине и украинцам, чтобы наступил мир. Быстрого восстановление страны и всем желаю здоровья — это то, что не купишь за деньги. Берегите себя – сказал тренер сборной.