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Айнарс Багатскис: Я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем
Комментарий тренера сборной
Главный тренер сборной Украины по баскетболу Айнарс Багатскис поздравил наших соотечественников с наступающим новым годом. Его слова цитирует сайт ФБУ:
- Это очень трудный год для украинцев. В связи с войной в нашей стране, насколько особенным этот год стал для вас?
- Знаете, моментами я чувствую себя украинцем. Когда я работал в Украине, я чувствовал себя своим.
Мы все вместе проходим через это и я надеюсь, что этот ужас закончится как можно скорее. Никогда уже не будет, как раньше, но после победы Украины, надеюсь, станет еще лучше.
Конечно, я горжусь тем, что я латвиец, но иногда я чувствую себя украинцем.
Я желаю Украине и украинцам, чтобы наступил мир. Быстрого восстановление страны и всем желаю здоровья — это то, что не купишь за деньги. Берегите себя – сказал тренер сборной.
Напомним, что ранее Усик
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