  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Баскетбол
  4. НБА. Даллас минимально победил Сан-Антонио, Шарлотт уступил Бруклину
В тренде
Баскетбол
Баскетбол

Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

НБА. Даллас минимально победил Сан-Антонио, Шарлотт уступил Бруклину

Баскетбол
Обновлено
(1 голосов)

Результаты тура НБА

НБА. Даллас минимально победил Сан-Антонио, Шарлотт уступил Бруклину

UA-Футбол
Новина українською

В ночь с 31 декабря на 1 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:

"Индиана" – "Клипперс"

131:130 (32:22, 30:33, 31:38, 38:37)

"Сан-Антонио" – "Даллас"

125:126 (30:32, 34:36, 29:35, 32:23)

"Хьюстон" – "Нью-Йорк"

88:108 (35:27, 14:26, 21:29, 18:26)

"Шарлотт" – "Бруклин"

106:123 (22:32, 27:29, 30:36, 27:26)

"Чикаго" – "Кливленд"

102:103 (30:28, 25:32, 22:24, 25:19)

"Миннесота" – "Детройт"

104:116(39:28, 25:22, 24:38, 16:28)

"Мемфис" - "Новый Орлеан"

116:101 (31:25, 22:25, 30:29, 33:22)

"Оклахома-Сити" – "Филадельфия"

96:115 (20:38, 23:31, 29:20, 24:26)

"Юта" – "Майами"

123:126 (30:31, 33:38, 35:27, 25:30)

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: НБА
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде