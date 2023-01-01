Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
НБА. Даллас минимально победил Сан-Антонио, Шарлотт уступил Бруклину
Результаты тура НБА
В ночь с 31 декабря на 1 января прошли матчи очередного тура Национальной баскетбольной ассоциации сезона 2022/2023. Вашему вниманию их результаты:
"Индиана" – "Клипперс"
131:130 (32:22, 30:33, 31:38, 38:37)
"Сан-Антонио" – "Даллас"
125:126 (30:32, 34:36, 29:35, 32:23)
"Хьюстон" – "Нью-Йорк"
88:108 (35:27, 14:26, 21:29, 18:26)
"Шарлотт" – "Бруклин"
106:123 (22:32, 27:29, 30:36, 27:26)
"Чикаго" – "Кливленд"
102:103 (30:28, 25:32, 22:24, 25:19)
"Миннесота" – "Детройт"
104:116(39:28, 25:22, 24:38, 16:28)
"Мемфис" - "Новый Орлеан"
116:101 (31:25, 22:25, 30:29, 33:22)
"Оклахома-Сити" – "Филадельфия"
96:115 (20:38, 23:31, 29:20, 24:26)
"Юта" – "Майами"
123:126 (30:31, 33:38, 35:27, 25:30)
Популярное сейчас
- Украинские силы ПВО сбили в новогоднюю ночь над Киевом 32 воздушные цели из 32 возможных
- Лэмпард: Эта ничья на поле Манчестер Сити – что-то особенное
- Отрыв Арсенала, сенсация от команды Миколенко, осечка Барсы. Главные новости за 31 декабря
- Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз
- Лео Месси поделился соблазнительным танцем своей жены с бокалом вина. ВИДЕО
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином