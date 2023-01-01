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НБА. ТОП 10 трехочковых за 2022 год. Видео
Это было классно
фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала нарезку лучших трехочковых бросков за весь 2022 год. Видео размещено на официальном You-Tube канале организации.
ТОП 10 трехочковых за 2022 год:
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