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НБА. ТОП 10 трехочковых за 2022 год. Видео

Баскетбол
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Это было классно

НБА. ТОП 10 трехочковых за 2022 год. Видео

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации опубликовала нарезку лучших трехочковых бросков за весь 2022 год. Видео размещено на официальном You-Tube канале организации.

Результаты тура НБА

ТОП 10 трехочковых за 2022 год:

Результаты тура НХЛ

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В статье: НБА
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