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Никс ведут переговоры с Пэйсерс об обмене Оби Топпина
Тяжелый форвард отыграл 25 матчей за Нью-Йорк в текущем сезоне
Фото: Sports Illustrated
"Нью-Йорк Никс" с начала регулярного сезона пытаются обменять тяжелого форварда Оби Топпина. По информации издания Heavy, руководство команды нашло заинтересованную сторону – "Индиану Пэйсерс".
Как сообщает источник издания, у команды из Индианаполиса есть несколько пиков первого раунда, подходящих для обмена. Однако, Heavy неизвестно, насколько далеко зашли переговоры. Издание пишет:
"Между "Пэйсерс" и "Никс" идут разговоры об Оби Топпине. Он вписывается в состав "Индианы", особенно если они сохранят Майлза Тернера. Оби – римраннер, у него есть жесткость, у него есть атлетизм. Ему нужны минуты, и команда, которая перестраивается с помощью таких молодых талантов, как "Индиана", — это действительно хороший мэтч".
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