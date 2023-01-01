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Никс ведут переговоры с Пэйсерс об обмене Оби Топпина

Баскетбол
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Тяжелый форвард отыграл 25 матчей за Нью-Йорк в текущем сезоне

Никс ведут переговоры с Пэйсерс об обмене Оби Топпина

Фото: Sports Illustrated

UA-Футбол
Новина українською

"Нью-Йорк Никс" с начала регулярного сезона пытаются обменять тяжелого форварда Оби Топпина. По информации издания Heavy, руководство команды нашло заинтересованную сторону – "Индиану Пэйсерс".

Как сообщает источник издания, у команды из Индианаполиса есть несколько пиков первого раунда, подходящих для обмена. Однако, Heavy неизвестно, насколько далеко зашли переговоры. Издание пишет:

"Между "Пэйсерс" и "Никс" идут разговоры об Оби Топпине. Он вписывается в состав "Индианы", особенно если они сохранят Майлза Тернера. Оби – римраннер, у него есть жесткость, у него есть атлетизм. Ему нужны минуты, и команда, которая перестраивается с помощью таких молодых талантов, как "Индиана", — это действительно хороший мэтч".

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В статье: НБА Индиана Пэйсерс Нью-Йорк Никс
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