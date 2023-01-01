Никс ведут переговоры с Пэйсерс об обмене Оби Топпина

"Нью-Йорк Никс" с начала регулярного сезона пытаются обменять тяжелого форварда Оби Топпина. По информации издания Heavy, руководство команды нашло заинтересованную сторону – "Индиану Пэйсерс".

Как сообщает источник издания, у команды из Индианаполиса есть несколько пиков первого раунда, подходящих для обмена. Однако, Heavy неизвестно, насколько далеко зашли переговоры. Издание пишет: