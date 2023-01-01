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Дончич набрал более 50 очков в третьем матче в сезоне. Это восьмой случай в истории НБА, среди игроков до 25 лет

Баскетбол
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Вчера Лука разорвал Сан-Антонио Спёрс

Дончич набрал более 50 очков в третьем матче в сезоне. Это восьмой случай в истории НБА, среди игроков до 25 лет

Фото: Wall Street Journal

UA-Футбол
Новина українською

Разыгрывающий защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич вчера помог своей команде обыграть "Сан-Антонио Спёрс" со счетом 126:125. Он набрал 51 очко, 6 подборов, 9 ассистов и 4 перехвата за матч.

Для словенца вчерашняя игра стала уже третьей в текущем сезоне, в которой он набрал больше 50 очков. До Дончича, в возрасте до 25 лет подобное удавалось лишь семи игрокам за всю историю лиги.

Этого достигали Леброн Джеймс, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Рик Бэрри, Уилт Чемберлен и Нэйт Арчибальд. На данный момент Луке Дончичу всего 23 года.

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В статье: НБА Сан-Антонио Сперс Лука Дончич Даллас Маверикс
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