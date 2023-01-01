Баскетбол - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дончич набрал более 50 очков в третьем матче в сезоне. Это восьмой случай в истории НБА, среди игроков до 25 лет
Вчера Лука разорвал Сан-Антонио Спёрс
Фото: Wall Street Journal
Разыгрывающий защитник "Даллас Маверикс" Лука Дончич вчера помог своей команде обыграть "Сан-Антонио Спёрс" со счетом 126:125. Он набрал 51 очко, 6 подборов, 9 ассистов и 4 перехвата за матч.
Для словенца вчерашняя игра стала уже третьей в текущем сезоне, в которой он набрал больше 50 очков. До Дончича, в возрасте до 25 лет подобное удавалось лишь семи игрокам за всю историю лиги.
Этого достигали Леброн Джеймс, Кобе Брайант, Майкл Джордан, Карим Абдул-Джаббар, Рик Бэрри, Уилт Чемберлен и Нэйт Арчибальд. На данный момент Луке Дончичу всего 23 года.
Only 8 players in NBA history have dropped 3 or more 50+ point games in a season before the age of 25:— NBA History (@NBAHistory) January 1, 2023
Luka Doncic
LeBron James
Kobe Bryant
Michael Jordan
Kareem Abdul-Jabbar
Rick Barry
Nate Archibald
Wilt Chamberlain pic.twitter.com/7L0mMhcgBP
Популярное сейчас
- Мудрик уже согласовал контракт с Арсеналом на пять лет
- Сражался за Азовсталь. Брат Вячеслава Шевчука вернулся из российского плена
- Украинские силы ПВО сбили в новогоднюю ночь над Киевом 32 воздушные цели из 32 возможных
- Экс-игрок НБА: Я проигрывал миллион долларов где-то 10-20 раз
- Красотка дня. Новая пассия Мбаппе - сексуальная модель с двумя детьми от экс-игрока ПСЖ. ФОТО
- Еще одним холостяком меньше. Борячук официально стал семьянином
Новости по теме
- 12:45 Весь спорт НБА. 35 очков Дончича помогли Далласу обыграть Хьюстон, Сан-Антонио оказался сильнее Нью-Йорка
- 11:58 Весь спорт НБА. Даллас в овертайме дожал Нью-Йорк, Голден Стэйт переиграл Шарлотт
- 12:13 Весь спорт НБА. Стефен Карри не помог Голден Стэйт обыграть Индиану, дабл-дабл Йокича вытащил Денвер в матче с Вашингтоном