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НБА. Трипл-дабл Йокича помог Денверу обыграть Бостон, Вашингтон легко справился с Милуоки
Результаты матчей НБА
Фото: Fox Trending
2 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 3 матча.
"Денвер Наггетс" – "Бостон Селтикс" – 123:111
"Мемфис Гриззлиз" – "Сакраменто Кингз" – 118:108
"Милуоки Бакс" – "Вашингтон Уизардс" – 95:118
В матче "Денвер Наггетс" – "Бостон Селтикс" трипл-даблом отметился знаменитый сербский центровой Никола Йокич. 27-летний серб набрал 30 очков, сделал 12 подборов и двенадцать передач. Таким образом, Йокич сделал уже девятый трипл-дабл в нынешнем сезоне НБА.
В паралельных матчах "Мемфис Гриззлиз" переиграл "Сакраменто Кингз", а "Милуоки Бакс" не сумел справиться с "Вашингтон Уизардс".
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