НБА. Трипл-дабл Йокича помог Денверу обыграть Бостон, Вашингтон легко справился с Милуоки

2 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно 3 матча.

"Денвер Наггетс" – "Бостон Селтикс" – 123:111

"Мемфис Гриззлиз" – "Сакраменто Кингз" – 118:108

"Милуоки Бакс" – "Вашингтон Уизардс" – 95:118

В матче "Денвер Наггетс" – "Бостон Селтикс" трипл-даблом отметился знаменитый сербский центровой Никола Йокич. 27-летний серб набрал 30 очков, сделал 12 подборов и двенадцать передач. Таким образом, Йокич сделал уже девятый трипл-дабл в нынешнем сезоне НБА.

В паралельных матчах "Мемфис Гриззлиз" переиграл "Сакраменто Кингз", а "Милуоки Бакс" не сумел справиться с "Вашингтон Уизардс".