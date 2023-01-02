Никола Йокич: В этом году я играю по-другому по сравнению с двумя предыдущими

Центровой "Денвера" Никола Йокич рассказал, как изменился его стиль игры по сравнению с предыдущими двумя сезонами.

"У нас вернулся Джамал Маррей, который может набрать 50 очков. Аарон Гордон может набрать 20, 30 или 40, а Майкл Портер-младший может оформить семь-восемь трёхочковых. Колдуэлл-Поуп также хорош издали, при этом у нас есть гарантированная энергия со скамейки в лице Боунса Хайлэнда.

У нас новая команда. В этом году я играю по-другому по сравнению с двумя предыдущими, но моя эффективность осталась прежней. Лучшие игроки обычно делают больше всего бросков. Что касается меня, то я всегда беру то, что даёт мне игра. Иногда бывает, что я набираю более 40 очков, а иногда не набираю даже 10. Мне нравится показывать, что набирать очки — не самое главное, и что можно влиять на игру разными способами", — приводит слова Йокича Eurohoops.