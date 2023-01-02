Одному из лидеров Лейкерс может потребоваться операция

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сообщил, что в будущем ему может потребоваться операция.

"Нужно будет подумать по поводу удаления костной шпоры. Думаю, самой большой проблемой является стрессовая реакция, надо следить за этим. Это может привести к шести, семи или восьми месяцам вне паркета, а я бы предпочёл четыре недели, а не семь месяцев. Я не утверждаю, что вернусь через четыре недели, но надеюсь на это", — приводит слова Дэвиса ESPN.

Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" и выбыл из-за травмы правой стопы.