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Одному из лидеров Лейкерс может потребоваться операция
Его восстановление может затянуться
Фото: Los Angeles Times
Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Энтони Дэвис сообщил, что в будущем ему может потребоваться операция.
"Нужно будет подумать по поводу удаления костной шпоры. Думаю, самой большой проблемой является стрессовая реакция, надо следить за этим. Это может привести к шести, семи или восьми месяцам вне паркета, а я бы предпочёл четыре недели, а не семь месяцев. Я не утверждаю, что вернусь через четыре недели, но надеюсь на это", — приводит слова Дэвиса ESPN.
Дэвис травмировался в матче регулярного чемпионата НБА с "Денвер Наггетс" и выбыл из-за травмы правой стопы.
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