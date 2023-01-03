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НБА. Леброн Джеймс помог Лейкерс одержать победу над Шарлотт, Дончич снова оформил дабл-дабл в матче с Хьюстоном
Результаты матчей НБА
Фото: Sportscasting
3 января состоялся очередной игровой день регулярного сезона НБА, в рамках которого было сыграно десять матчей.
"Шарлотт Хорнетс" – "Лос-Анджелес Лейкерс" – 115:121.
"Филадельфия Сиксерс" – "Нью-Орлеан Пеликанс" – 120:111.
"Индиана Пэйсерс" – "Торонто Рэпторс" – 122:114.
"Кливленд Кавальерс" – "Чикаго Буллз" – 145:134 ОТ.
"Бруклин Нетс" – "Сан-Антонио Спёрс" – 139:103.
"Миннесота Тимбервулвз" – "Денвер Наггетс" – 124:111.
"Хьюстон Рокетс" – "Даллас Маверикс" – 106:111.
"Портленд Трэйл Блэйзерс" – "Детройт Пистонс" – 135:106.
"Голден Стэйт Уорриорз" – "Атланта Хоукс" – 143:141 ОТ.
"Лос-Анджелес Клипперс" – "Майами Хит" – 100:110.
Самым результативным игроком у "Голден Стэйт" стал американский защитник Клэй Томпсон, набравший 54 очка, семь подборов и три передачи. У гостей отметился американский разыгрывающий Трей Янг. На его счету дабл-дабл: 30 очков, семь подборов и 14 передач.
В паралельном матче "Лейкерс" на выезде сыграли с Шарлот. Матч завершился победой "озерников". У победителей самым результативным стал американский форвард Леброн Джеймс. На его счету дабл-дабл: 43 очка, 11 подборов и шесть передач.
Также в составе "Далласа" стоит отметить и словенского разыгрывающего Луку Дончича, который снова сделал дабл-дабл в матче и набрал 39 очков, 12 подборов и восемь передач.
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