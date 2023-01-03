Черкасские Мавпы сменили главного тренера команды

В Черкасских Мавп произошла смена главного тренера команды. Георгий Ступенчук прекратил свою работу.

"Это было непростое решение. Мы благодарны Георгию Олеговичу за его работу с командой. Он останется в семье Черкасских Мавп и продолжит работу в тренерском штабе", - прокомментировала событие директор Мавп Юлия Погостинская.

Новым тренером черкасской команды стал Артем Слипенчук. Черкасские Мавпі и новый тренер уже сегодня начали подготовку к следующему, домашнему баблу стартующему 10 января.