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Черкасские Мавпы сменили главного тренера команды
Следующий матч состоится 10 января
Фото: ФБУ
В Черкасских Мавп произошла смена главного тренера команды. Георгий Ступенчук прекратил свою работу.
"Это было непростое решение. Мы благодарны Георгию Олеговичу за его работу с командой. Он останется в семье Черкасских Мавп и продолжит работу в тренерском штабе", - прокомментировала событие директор Мавп Юлия Погостинская.
Новым тренером черкасской команды стал Артем Слипенчук. Черкасские Мавпі и новый тренер уже сегодня начали подготовку к следующему, домашнему баблу стартующему 10 января.
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