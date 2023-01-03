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Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом
Матч завершился победой Нетс
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Франции по футболу и "ПСЖ" Килиан Мбаппе разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Мбаппе показал матч НБА между клубами "Бруклин Нетс" и "Сан-Антонио Спёрс" (139:103).
Там он встретился с лидером "Бруклина" Кевином Дюрантом.
"Особенная ночь", — подписал фото Мбаппе.
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