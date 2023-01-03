Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом

Нападающий сборной Франции по футболу и "ПСЖ" Килиан Мбаппе разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Мбаппе показал матч НБА между клубами "Бруклин Нетс" и "Сан-Антонио Спёрс" (139:103).

Там он встретился с лидером "Бруклина" Кевином Дюрантом.

"Особенная ночь", — подписал фото Мбаппе.