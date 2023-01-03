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Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом

Баскетбол
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Матч завершился победой Нетс

Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Франции по футболу и "ПСЖ" Килиан Мбаппе разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежей фотографией. Мбаппе показал матч НБА между клубами "Бруклин Нетс" и "Сан-Антонио Спёрс" (139:103).

Там он встретился с лидером "Бруклина" Кевином Дюрантом.

"Особенная ночь", — подписал фото Мбаппе.Мбаппе посетил матч Бруклина и сфотографировался с Дюрантом - изображение 1

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В статье: Килиан Мбаппе Кевин Дюрант
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