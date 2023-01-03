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НБА назвала лучших игроков недели

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Выбор оказался предсказуем

НБА назвала лучших игроков недели

Фото: Sportsnet

Новина українською

Национальная баскетбольная ассоциации назвала лучших игроков 11-й игровой недели. Ими были признаны игрок "Даллас Маверикс" Лука Дончич и Кристапс Порзингис ("Вашингтон Уизардс").

Дончич помог "Далласу" завершить неделю с результатом 3-0. В среднем Лука набирал 48,7 очка, совершал 13 подборов и отдавал 10,7 передач.

Порзингис в 11-ю игровую неделю набирал 24,5 очка, совершал 8,5 подбора и 2,5 блок-шота. "Уизардс" сумели одержать победы во всех четырёх проведённых ими матчах недели.

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В статье: НБА
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