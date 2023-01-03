На разыгрывающего Мемфиса подали в суд

Звёздный разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант угодил в скандал. Об этом пишет TMZ Sports.

Сообщается, что Джа якобы ударил 17-летнего подростка во время баскетбольного матча, состоявшегося в доме Моранта. Иск был подан в сентябре. Как говорится в источнике, всё началось со словесной перепалки. Затем подросток бросил мяч в сторону баскетболиста "Мемфиса", случайно угодив ему в лицо. После этого Морант ударил юношу кулаком по лицу и повалил его на землю. Джа, со своей стороны, заявил, что действовал исключительно с целью самообороны.

Полиция расследовала инцидент в течение нескольких недель, прежде чем 4 октября передать дело в окружную прокуратуру. В итоге прокурор отказался от судебного преследования Моранта.