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На разыгрывающего Мемфиса подали в суд
Он ударил подростка
Звёздный разыгрывающий "Мемфис Гриззлиз" Джа Морант угодил в скандал. Об этом пишет TMZ Sports.
Сообщается, что Джа якобы ударил 17-летнего подростка во время баскетбольного матча, состоявшегося в доме Моранта. Иск был подан в сентябре. Как говорится в источнике, всё началось со словесной перепалки. Затем подросток бросил мяч в сторону баскетболиста "Мемфиса", случайно угодив ему в лицо. После этого Морант ударил юношу кулаком по лицу и повалил его на землю. Джа, со своей стороны, заявил, что действовал исключительно с целью самообороны.
Полиция расследовала инцидент в течение нескольких недель, прежде чем 4 октября передать дело в окружную прокуратуру. В итоге прокурор отказался от судебного преследования Моранта.
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